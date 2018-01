Je viens de recevoir du japon tout cque je devais recevoir a la base a NoelDonc les 2 artworks sur DQUn sur l'ensemble du travail d'akira toriyama les personnages artwork feuille tres bonne qualitéUn autre sur les monstres DQ très intéressant aussi quand on vois tout les monstres que Toriyama a créer c'est un truc de fada!Et enfin un artbook sur mon jeux préféré sur Play4Pages bonne qualité , bonne qualité d’impressionpas beaucoup de pages par contre

posted the 01/10/2018 at 08:41 PM by amassous