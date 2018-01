Voici une Information autour du jeu Final Fantasy VII Remake :Yoshinori Kitase a mentionné que le développement du jeu se passe bien. Interrogé sur le fait d’une sortie en 2018, il a expliqué que sur le Remake, il aimerait travailler sur le «confort» en priorité, en jouant aussi sur les mots en mentionnant que sur le plan personnel, il espère se reposer si possible. De plus, Shinji Hashimoto a également souligné que cette année, il attend avec impatience l'E3, et que son objectif est de faire augmenter l'enthousiasme pour chaque jeu en développement parmi les fans des jeux Square-Enix. Pour rappel, le jeu Final Fantasy VII Remake sortira sur Ps4, sans date de sortie précise...Source : https://www.dualshockers.com/final-fantasy-vii-remake-development-going-well/