un petit vlog vite fait bien fait de mes précédents voyages

Plutôt occupé avec le travail ces derniers mois, je tenais à dire aux quelques personnes qui me suivent sur Gamekyo que je suis désolé d'avoir délaissé un peu le site... Mais les choses bougent et commencent à changer puisque je peux vous annoncer officiellement queLe programme n'est pas encore totalement défini, et si d'autres membres du site (de passage au Japon à ce momment là) souhaitent me retrouver, ce sera avec plaisir! Chose pour le momment certaine, je ferai un passage à Tokyo, Osaka et Kyoto, le reste est à définir même si j'ai pour projet de me faire un petit trip dans le trip! Une excursions assez originale et qui me fait de l'oeuil depusi un certains temps...Je vous tiendrais évidemment informés de toutes les évolutions à venir par le biais d'articles, de vidéo et de photos de façon régulière!