Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon Gamestop, six nouveaux jeux Nintendo Switch seraient bientôt dévoilés.De plus, on peut voir que le jeu Dragon Quest Heroes I & II sortirait cette année en Occident. Réponse dans le prochain Nintendo Direct...Source : http://nintendoeverything.com/gamestops-internal-system-adds-six-new-skus-for-unknown-switch-games