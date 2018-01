Soul Calibur 6 étant actuellement jouable au CES, ou on peut y voir le menu principale, et on peut remarquer dans l'avant dernière ligne du menu un symbole d'Arc, serait un signe qu'un nouveau personnage canonique à la série débarquant dans cet opus utilisera un Arc comme arme principale? Ce qui serait un première dans la série (si on excepte le cas de Link dans SC2 ou il était un perso guest)Cliquez pour agrandir:Bref wait and see!!