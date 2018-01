voici une petite liste des jeux les plus joués sur la NS :



1.The Legend of Zelda: Breath of the Wild



2 . Super Mario Odyssey



3.Mario Kart 8 Deluxe



4.Splatoon 2



5.Minecraft: Nintendo Switch Edition



6.Stardew Valley



7.Mario + Rabbids: Kingdom Battle



8.ARMS



9.The Elder Scrolls V: Skyrim



10.The Binding of Isaac: Afterbirth+