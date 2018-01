Salut tout le monde. Gamestop vient d'éffacer immédiatement un tweet dont il était à l'origine et qui annonce l'arrivé du Nintendo direct. Vous en pensez quoi ? https://twitter.com/Toadsanime/status/951127967618433024

Like

Who likes this ?

posted the 01/10/2018 at 04:44 PM by youtube06