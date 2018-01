Un simple "beep", signifiant la réouverture du compte Twitter officiel du bébé de CD Projekt.Cela n'a l'air de rien, mais c'est le premier Tweet du compte depuis... plus de 4 ans(le dernier datait de décembre 2013)Du coup, une goutte d'espoir pour enfin voir le projet débuter son actualité cette année, quelle que soit la date de sortie souhaitée par l'équipe (je ne miserais pas pour 2018 de toute façon).

posted the 01/10/2018 at 04:42 PM by shanks