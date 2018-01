Voici une Information autour de la Société Nintendo :Nintendo a intenté une action en justice contre la société de téléphonie mobile japonaise Colopl pour violation de cinq de ses brevets. Selon Nintendo, l'un des brevets violés par Colopl utilise un écran tactile pour simuler un joystick. Nintendo affirme que cela a été violé par Colopl dans leur jeu pour smartphone appelé White Cat Project, un RPG téléchargé plus de 5 millions de fois. Nintendo réclame 44 milliards de yens, soit 40 millions de dollars, en compensation de la part de Colopl...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-sues-japanese-mobile-company-40-million-dollars/

posted the 01/10/2018 at 03:50 PM by link49