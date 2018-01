Jeux vidéo

Sea of Thieves écope d'un beau goodie bien utile à ses joueurs, une superbe manette Xbox One aux couleurs du jeu de piraterie...



Avec comme base une peinture mauve, Microsoft a fait les choses bien : plusieurs dessins en surimpression viennent s'ajouter, mais surtout, des taches de spray vertes phosphorescentes.



En tant qu'attirail de bon pirate, son thumbstick de gauche symbolise une boussole. Petit élément qui tue, la gâchette de droite évoque une splendide molaire en or.



En édition limitée, elle sera disponible le 6 février pour 74,99$ US uniquement sur la boutique en ligne de Microsoft.