Jeux vidéo

Avant même sa sortie, Far Cry 5 est déjà servi avec un premier produit dérivé ! The Father’s Calling, une figurine exclusive inspirée de Joseph Seed, est déjà disponible en précommande…



Ubisoft a ainsi dévoilé The Father’s Calling, une figurine exclusive inspirée de Joseph Seed, leader du Projet d’Eden’s Gate, le culte de fanatiques survivalistes que les joueurs devront combattre dans Far Cry 5.



Cette figurine collector « The Father’s Calling » sera disponible à partir du 22 mars 2018 sur Ubisoft Store, pour 59,99€. Elle peut être précommandée dès aujourd’hui.