Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Aujourd'hui, Nintendo Italie a annoncé par communiqué de presse que la Nintendo Switch avait réalisé des résultats de ventes exceptionnels sur ce marché. Selon l'annonce, la Nintendo Switch est maintenant la console Nintendo la plus vendue de tous les temps en Italie, dépassant les dix premiers mois de la Wii. Andrea Persegati, Directeur Général de Nintendo Italie, a accompagné le communiqué de presse d'un autre communiqué, mentionnant que les ventes de la Nintendo Switch ont été très satisfaisantes et que la société pense que ce succès se poursuivra jusqu'en 2018, grâce à un mélange de titres importants comme Kirby Star Allies, Bayonetta 2, Dragon Quest Builders, et un nouveau jeu Yoshi, et une gamme existante de qualité, dont les jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, ARMS, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe et Xenoblade Chronicles 2. L'annonce précise également que plus de 300 titres de tiers et un flux constant de jeux indépendants nourriront prochainement la console…Source : https://www.dualshockers.com/switch-fastest-selling-nintendo-console-italy/