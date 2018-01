Je me suis fais hier un petit TOP 5 de mes jeux indés favoris sur Nintendo Switch !Bon la liste n'est pas très différente des autres consoles, mais ce sont des jeux que j'adore sur Switch...J'ajouterais :Lovers in a Dangerous SpaceStardew ValleyThe Sexy BrutalGolf StoryBinding of IsaacShovel KnightSteamWorld Dig 2SteamWorld HeistSplasherThe end is NighTiny MetalEt... C'est tout ? J'en ai oublié