Salut tous le monde!Le récent ace attorney et le fait que je regarde tous les semaine Conan(qui parle très souvent de Holmes!) me donner envie de commencer ces aventures!Je viens donc de finir l'ensemble des livres canons (9 livres quoi)Et j'ai adoré cet oeuvre de Arthur Conan Doyle.Je vais donc me donner mon avis sur l’ensemble des livres!Alors j'avais une appréhension pour les livres dont le premier date de 1887, qu'il soit trop long ce qui est faux!(dans les 200 pages les romans, et 300 a 400 pour les recueils) et ça se lit tellement vite une fois dedans!Il est parfaitement compréhensible et lisible et les mots ancien utiliser dedans donne un cachet et retranscrit l'univers a l'ancienne1887 première aventure et roman pour le détective j'ai adoré cet aventure la narration et la capacité de déduction de Holmes, la 2eme partie du livre qui livre alors le passé du meurtrier est extrêmement bien expliquer et m'a fait voyager jm'attendais pas a ça pour une enquête.1890 : Encore un roman, et celui la est mon préféré!!! Il possede comme le 1er livre une deuxième partie qui nous fait voyager très loin, l'univers mis en place , le schéma du meurtre était plus intéressante pour moi!18921er recueil , pleins de petite aventure j'aime beaucoup moins ce format l'univers installer le meurtre la résolution le mobile est parfois raconté trop rapidement!Exactement comme dans Detective Conan les petites enquêtes de ce livre je retiens quand meme ces enquêtes:Une affaire d'identitéLe Mystère du Val BoscombeLes Cinq Pépins d'orangeL'Homme à la lèvre tordueL'Escarboucle bleueLe Ruban mouchetéUn gentleman célibataireLe Diadème de bérylsLes Hêtres rougesJ'ai adoré cet enquetes la!1894 encore un recueil les meilleurs affaires pour moi:Le Gloria ScottL'Employé de l'agent de changeLa Figure jauneLa Boîte en cartonL'Interprète grecqui devait clôturer l'oeuvre avec la mort de Sherlock !1902 : un roman donc bien meilleur que les recueil cet fois ci différent des 2 autres par son absence de 2 eme partie et le fait que le personnages principales est le Professeur Watson(Holmes apparaît très peu bien qu'il résout l'affaire).1905 : un recueil, les meilleurs histoire étant pour moi:La Deuxième TacheLe Trois-quart manquantLe Pince-nez en orLes Trois ÉtudiantsLes Six NapoléonsLes Hommes dansantsLa Maison vide1917 : Dernier roman malheuresementRetour au classique système repartie a l’enquête puis l'histoire passé du criminel, un bon roman frais j'ai bien aimé la fin inattendus de ma part1917 : Donc un recueil de nouvelles avec seulement 6 cette fois ci je retiens:Le Détective agonisantL'Aventure du cercle rougeL'Aventure de Wisteria Lodge1927 : Et enfin le dernier recueil , la dernières enquêtes n'est pour moi pas a la hauteur la ou elle aurais du clôturer l'ensemble de l'oeuvre le livre reste bon quand mêmeLa Pierre de MazarinLe Problème du pont de ThorLe Vampire du SussexL'Illustre ClientLe Soldat blanchiLa Crinière du lionLe Marchand de couleurs retiré des affairesLa Pensionnaire voiléeVoila c'est tout pour le détective qui habitant 221b Baker street, je regrette qu'il n'y ai pas eu assez de devellopement pour le prefesseur Moriarty(ennemis de juré de Sherlock Holmes contre laquelle il devais mourir a la base).Concernant Sherlock a par une enquêtes sur sa jeunesse on apprends pas grand chose , l’apparition de son frère Mycroft Holmes dans plusieurs enquêtes aurais pus nous faire allusion mais même pas!On retiendra la personnalité si unique de Sherlock Holmes dont lequel Conan Edogawa est inspiré!« Élémentaire, mon cher Watson » n'apparait pas une seule fois dans le livre elle est présente dans le film Le Retour de Sherlock Holmes, premier film parlant sur le personnage sorti en 1929.Sur ce je vais jouer a La NOIRE sur switch