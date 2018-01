Voila, je viens de terminer l'extension en outre la quête principal.On reprend donc l'histoire après le combat entre Omega et Shinryu. L'histoire se portera essentiellement sur Lyse qui est sans doute le personnage central de cette extension. Après le sacrifice de Papalymo , Lyse décide de faire tout son possible pour libérer sa patrie. Durant ce périple, notre groupe constatera qu'il sera difficile de faire rejoindre les gens à leur cause car ils ne partagent pas la même conviction ainsi que le même opinion sur l'envahisseur. C'est alors qu'ils décideront de partir à Doha pour tenter de trouver une solution à leur problème.Voila un peu le résumé. Et bizarrement, j'ai eu une drôle de sensation. Je me suis dis que c'est ça qu'aurait du faire FF15. Car Noctis est dans la même situation que Lyse , son pays et son père viennent de se faire défoncer par l'empire adverse et au lieu de chercher des solutions à se défaire de l'envahisseur , il parcourt le monde au calme et préfère venger un mec useless comme Jared.J'ai trouvé l'histoire sympa dans l'ensemble surtout aux niveaux des situations des peuples oppressés. Le pire passage restera les steppes , ce passage avec 150 quêtes annexes qui pop m'aura volé 2ans de ma vie. J'ai pleuré à chaque fois que je rencontrais une tribu, je me disais ''oh non par pitié , tuez-moi pas encore une tribu de merde avec 25 quête de merde''Par contre, ils ont mis une petite référence à Nier :P. En effet, lors d'une quête dans la mer du rubis , il y'a deux filles , la princesse du rubis et son amie. Elles ont les cheveux rouges, elles se ressemblent à mort > Coïncidence?J'ai beaucoup aimé la ville de Kugane, elle est bien réussie.Pour ma part, j'ai noté une amélioration au niveau du Mage noir, je le trouve plus dynamique enfin sur l'utilisation des sorts. Notamment grâce à Triple sort et Infect qui nous oblige à rester dynamique enfin sur manette , ça se voit .Sinon, il y'a toujours le même problème avec les joueurs de merde. Dés que quelqu'un dit '' First time'' tout le monde se barre ou alors qu'ils te disent de lire le guilde... Lire un guilde pour la strat > Désolé, mais je préfère découvrir moi-même le jeu et pas regarder un vieux guilde de merde qui gâcherait ma victoire.ça reste globalement très bon mais j'ai trouvé les musiques un poil en dessous de Heavensward.Voila voila. maintenant le bilan 2017 des jeux que j'ai fait.GOD GAME INCLASSABLE: Senran Kagura Peach SPASH SPASH PLOUFTop 5Nier automataWild Arms 3FF14 Heaven/StormTales of BerseriaHorizonFlop 4FF15Worms BattlegroundZelda BotwKH Chaîne of memory REAu final, j'ai dépensé au moins 600euros sur l'année 2017! La moitié sur le collector de Nier + une nouvelle PS4 car jouer avec la console de son frère, c'est chiant parfois mais utile ça nous permet de nous prendre pas mal de jeux et de les prêter une fois qu'on les termine.Sinon, un jeu que j'ai abandonné c'est the last guardian, le chien m'a soûlé.Maintenant, je vais pouvoir reprendre YS maintenant que j'ai fini FF14.Pour mes futurs achats 2018: The Little witch academi, Spider-man, DBZF, Ni no kumi , Soul calibur , KH3 et un nouveau pc gaming.