Noclip la chaine youtube spécialisé dans le documentaire de jeu vidéo a questionné Ricardo Bare et Raphael Colantonio (ex-Arkane studios) sur la difficulté de réaliser un jeu du genre immersive sim et sur leur long parcours de développeur qui les mènera jusqu'à Prey.

posted the 01/09/2018 at 07:14 PM by celesnot