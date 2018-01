Le collector de Titan Quest est enfin en préco, par contre, le prix pique un peu. Les versions consoles seront à 119€ et la version PC à 109€.A l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-Le jeu-Un carnet de note-Une réplique du Heaume de Guerre 23 cmJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Titan Quest - Collector's Edition 119.99€

posted the 01/09/2018 at 07:01 PM by leblogdeshacka