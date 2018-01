Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II: Revenant Kingdom:La classification ESRB pour le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom est maintenant disponible. Ce n'est pas particulièrement surprenant, mais il a reçu une classification plus élevé que le premier, sur Ps3. Ceci est plus élevé que la note pour le titre original Ps3. Voici la description complète : Le titre est un RPG dans lequel les joueurs jouent le rôle d'un homme aidant un enfant à moitié humain à vaincre une force maléfique pour devenir roi. Les joueurs exploreront des environnements et participeront à des combats contre des créatures fantastiques (par exemple, des soldats mi-humains, des squelettes, des monstres). Les personnages utilisent des épées, des boules de feu, des pistolets et des flèches pour vaincre les ennemis. Le combat est mis en évidence par des bruits d'impact, des cris de douleur et des coups de feu. Quelques cinématiques représentent des éclaboussures de sang lorsque des personnages sont touché. Pour rappel, le jeu sortira sur PC et Ps4 le 23 mars prochain...Source : http://www.playstationlifestyle.net/2018/01/08/ni-no-kuni-ii-violent-original-game-according-esrb/