Vous pensiez que le futur s’annonçait radieux ? Réfléchissez à nouveau.

Connectez vous pour presque 50 minutes de déceptions lorsque nous remplacerons la surdose de hype avec de la souffrance et de la douleur, en détaillant un catalogue 2018 bricolé à la va-vite composé de jeux de plateforme copiés/collés développés par nos équipes C, une absence totale de soutien tierces parties valable et un tas de portages Wii et WiiU vendus comme de nouveaux jeux à part entière.



A propos, Metroid Prime 4 est annulé.

Voici donc sans plus attendre le déroulé du prochain N-Direct: