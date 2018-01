Avec les rumeurs qui s'enchaine sur le sujet, on se demande qui serait aux commandes du dev de la serie Fable. Avec les hypothèses formulées, j'en suis arrivé à regarder un peu les profils des devs supposés faire partis de cette liste.Et, par hasard, je suis tombé sur les activités linkedin de Bastien Ramisse, Lead character Artist chez Playground Games, qui a aimé un article issu de gamekyo venant du blog de Chester " Gobo studios ne travaille pas sur Fable 4":http://www.gamekyo.com/blog_article416867.htmlEncore un indice sur le projet AAA de Playground Games. Je pense que l'on en apprendra plus avant l'E3.

posted the 01/09/2018 at 04:13 PM by astralum