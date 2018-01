Voici une Information concernant le jeu Scalebound :Aujourd'hui, ça fait un an que Microsoft et PlatinumGames on annulé le jeu Scalebound. C'était la grande annonce du début de l'année dernière, le 9 janvier 2017 plus précisément. Dommage que le projet n'est pas abouti, car ça s'annonçait tout simplement grandiose...Source : https://www.resetera.com/threads/its-been-a-year-since-microsoft-cancelled-scalebound.15220/