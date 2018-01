Avant un épisode Halo 6 j'aimerai bien un Halo entièrement Online qui fait exploser le nombre de joueurs qu'on aie vraiment une impression d'être en Guerre avec du PVP / PVE quelque chose qui change complètement d'un team death match traditionnelUn Reboot de Perfect Dark serait pour moi géniale en vue TPS basé sur de l'infiltration vraiment poussée avec des éléments de RPG le tout dans un Univers Cyber PunkFable 4...Ah Fable cette série qui pour la toute première fois m'a fait ressentir que j'étais vivant à l'intérieur d'un Monde fictif je veux juste ressentir ça a nouveau. l'OST, l'ambiance, la D.A, les choix et les conséquences être le maître de son Destin c'est ce que je veux.Pour terminer je ne peux pas ne pas le mettre... Banjo 3 j'ai adoré Banjo Kazooie ( Qui reste a ce jour mon jeu de plateforme 3D favoris ) Banjo Tooie qui est très bon, et Banjo Nuts and Bolts qui fait partis de mon Top 5 de la 7G tant j'ai adoré le gameplay, l'utilisation de la physique, expérimenter des véhicules, les combats de boss originaux c'était totalement quelque chose de différent que les 2 Banjo 64 mais il m'a marqué différemment. Et Pour les 20 ans j'ai de forts espoirs de le voir sortir cette fin d'année sous une forme que j'ignore encore mais j'espère un retours à la plateforme.