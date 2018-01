L'entreprise l'avait très vite affirmé : bien que la Switch soit très transportable, la 3DS reste une vraie console portable, avec des titres exclusifs et un tarif moins élevé, ce qui en fait pour Reggie Fils-Aimé un produit bien différent et un bon point d'entrée dans le monde de Nintendo. Aujourd'hui le PDG de Nintendo, Tatsumi Kimishima, est à nouveau allé dans ce sens au sein d'un entretien pour le Kyoto Shimbun ; les ventes de la 3DS correspondent aux attentes de Nintendo, et elle continuera d'exister jusqu'à nouvel ordre.Côté jeux, entre Dragon Quest XI, Shin Megami Tensei : Strange Journey Redux ou encore Radiant Historia : Perfect Chronology, les utilisateurs auront de quoi se mettre sous la dent cette année.