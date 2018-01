Voici une Rurmeur autour du jeu Kingdom Hearts III :Selon le revendeur américain Target, le jeu sortirait début novembre. En attendant une confirmation de Square-Enix, évidemment. Pour rappel, Square-Enix a annoncé que le jeu sortira l’année prochaine, sans plus de précision, sur Ps4 et Xbox One...Source : https://segmentnext.com/2018/01/09/kingdom-hearts-3-release-date-2

posted the 01/09/2018 at 02:39 PM by link49