Ici sont compilés tous les chiffres officiels que j'a pu trouver, pour donner le tableau qui se trouve ci-dessous.Remarques :-je n'ai rien trouvé pour l'Atari 7800. Si l'on se fie à VGChartz, elle pourrait bien se trouver quelque part dans le classement.-Pour les consoles Sega, je n'ai pris en compte que les machines construites par Sega, pas celles vendues par Majeso, Tec Toy et autres.-A part ça, on retrouve un classement très similaire à celui de vgchartz (n'en déplaise à certains). Les différences notables sont les suivantes : La PS3 et la 360 auraient échangé leur place (on n'a pas les chiffres officiels finaux). Idem pour la GBA et la PSP (ce qui là est moins compréhensibles, sauf si IGN s'est planté sur les ventes de la PSP).Concernant le classement lui-même, on notera :-Nintendo est évidemment le constructeur le plus représenté avec 11 consoles dans le top 30-Le top 10 est dominé par Sony (5 consoles) et Nintendo (4 consoles). Microsoft repart avec les miettes, malgré le beau parcours de sa XBox 360.-Le top 30 est constitué majoritairement de consoles de salon. Il ne compte ainsi "que" 9.5 consoles portables (le 0.5 est pour la Switch).-La moitié des consoles portables représentées appartient bien-sûr à Nintendo. La firme possède notamment 4 des 5 portables les plus vendues. La PSP étant la petite "incruste" de ce classement très select.-Concernant les consoles de salon, le roi est Sony, avec 4 représentants sur les 6 les plus fructueuses. La génération 7 (PS3 - xbox360 - wii) permet de remplir les trous laissés. C'est d'ailleurs la génération de consoles la plus largement vendue. Le pic commercial du jeu vidéo console?