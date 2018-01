J'ai craqué : voilà 2 ans que je tourne sur un Samsung Galaxy S7 white. Très bon téléphone au passage !Mais après avoir eu un Galaxy Nexus puis un Nexus 5 j'avais besoin de revenir à une version d'Android plus simple sans surcouche bidon. Et Samsung ne le permet pas aujourd'hui.J'ai aussi acheté le bumper case karbon :Un OS au top, écran oled, Snapdragon 835, Adreno 540, 8 giga de ram, 128 giga de stockage, verre gorilla glass 5, dash charge. 2018 commence bien !

posted the 01/09/2018 at 01:56 PM by princenataku