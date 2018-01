Actu

Estimant que les bénéfices potentiels surpassent les risques, l'entreprise Axiom a déployée une station spatiale indétectable à bord de laquelle, un petit équipage de 3 personnes devait étudier cette culture extraterrestre et chercher un moyen d'établir des relations pacifiques. Mais les communications avec la station étant devenus impossible pour une raison inconnu, un éclaireur doit y être envoyé pour découvrir ce qu'il s'est passé.Affin d'informer le publique, Axiom s'est engagé à fournir des rapports réguliers sur son site webDéveloppé par des vétérans de l'industrie ayants déjà travaillés sur des jeux comme Bioshock Infinite, Deus Ex Human Revolution, ou encore Destiny, The Station est présenté comme un jeu narratif à la première personne dans lequel la progression se fera sous forme d’énigmes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur ledu jeu.