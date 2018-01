Voici une Information autour de la Nintendo Switch et de la 3DS :Pour le moment, Nintendo n’a fait aucune déclaration sur le prochain Nintendo Direct, qui devrait avoir lieu si les rumeurs se confirment le 11 janvier prochain. Cependant, le Nintendo Store officiel russe vient de faire une déclaration rassurante. Selon eux, l’annonce du prochain Nintendo Direct va avoir lieu très bientôt…Source : https://www.resetera.com/threads/what-is-the-worst-possible-announcement-nintendo-could-make-at-the-january-direct.15062/page-13#post-3028825

posted the 01/09/2018 at 01:22 PM by link49