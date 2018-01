Exclusif Switch



Après Deemo, Voez, Superbeat Xonic, Thumper et bien d’autres, la Nintendo Switch accueille un jeu musical frais, qui plus est exclusif. Doté d’une direction artistique éclatante, Floor Kids propose un gameplay intéressant et original, qui laisse une certaine place à l’improvisation entre deux sections rythmiques traditionnelles. Un plaisir de tous les instants, qui prend malheureusement fin sans aucun rappel au bout du set. En attendant l’ajout d’une hypothétique fonction en ligne ou d’autres modes solos, on invite donc les danseurs virtuels à guetter une promo plutôt qu’à foncer tête baissée sur la piste. À vous de voir si vous avez un Krush, comme dirait un certain DJ...Une petite impression agréable d’improvisationSystème de jeu bien sentiDes centaines d’animations extrêmement soignéesUne fois n’est pas coutume, le tuto aurait pu être à peine plus pousséUn kiff éphémère, comme un gros concertManque cruel d’autres modes solos, ainsi que du multi en ligneQuelques passages avec MC’s auraient pu apporter plus de variété