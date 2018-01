Voici des Images du jeu Devil May Cry HD Collection :Le site officiel japonais dévoile 5 nouvelles images, oui CINQ. Un signe peut-être. Pour rappel, le jeu Devil May Cry HD Collection sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 13 mars prochain, au prix de 29.99 euros...Source : https://www.resetera.com/threads/devil-may-cry-hd-new-screenshots.15195/