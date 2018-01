Nintendo a triomphé tout au long de l'année 2017, mais certains se rappellent encore l’année 2008 où Nintendo semblait dominer le monde du jeu vidéo avant de commettre plusieurs erreurs qui ont failli lui être fatales. Le succès actuel de la Switch ne doit pas masquer les défis que la firme doit toujours surmonter. Et certains propos du président Kimishima n’arrivent pas à dissiper certaines inquiétudes. D’où la question initiale de cet article : Kimishima peut-il se faire piéger comme a pu l’être Iwata, malgré tout le bien qu’on peut leur créditer, ayant montré dans le passé leurs capacités à déjouer de nombreux pièges.En neuf mois, Nintendo a écoulé 10 millions de Switch (peut-être même plus selon certains analystes qui tablent sur 13 à 14 millions au niveau mondial, il faudra attendre les chiffres officiels lors du bilan de l’exercice fiscal fin mars 2018 ). Kimishima croit tout à fait possible d’écouler 20 millions de Switch supplémentaire durant l’année fiscale d’achevant au 31 mars 2019 (ce qui objectivement n’est pas une impossibilité). Une note du Crédit Suisse estime que le groupe pourrait écouler plus de 130 millions de Switch, l’analyste Keichi Yoneshima ayant prédit que certains foyers pourraient s’équiper de plusieurs consoles, comme c’est le cas aujourd’hui des smartphones.Si le président Kimishima a préféré minimiser cette possibilité, en rappelant que le coût de plusieurs consoles et jeux n’est pas anodin pour une famille, il est vrai que nombreux étaient les enfants à vouloir une Switch en fin d’année dernière et que d’inévitables disputes vont surgir quand certains voudront jouer à des titres en profondeur, comme Breath of the Wild. Alors si les chiffres semblent conforter les analyses prédisant un succès aussi important que la Wii, la console étant en passe de doubler dans quelques jours les ventes mondiales de Wii U (c'est déjà fait au Japon !) et devrait dépasser dans moins d’un an les ventes du GameCube, certains commencent à s’inquiéter sur la capacité de Nintendo à gérer cette réussite, elle qui a failli en 2008 lorsque la vague Wii l’avait portée vers les sommets et en avait fait la seconde entreprise japonaise à la bourse de Tokyo, derrière Toyota (on se souvient avec émotion de ce jour où Nintendo avait dépassé la capitalisation boursière de Sony, en juin 2007). Les leçons ont-elles été apprises ? Nintendo pourra-t-elle continuer à maintenir son leadership ?Nintendo a réussi son coup : proposer sans recherche de la puissance quelque chose de simple, facile à se servir, à un prix « relativement » modéré. Les Joy-Con ont séduit, la qualité de fabrication est bonne et les jeux sont très nombreux à être portés sur la machine. "Très nombreux" ?... Disons que les indépendants sont très intéressés par cette console portable, capable de faire tourner leurs jeux sans gros problème. Mais peu encore de portages poussent assez loin l’utilisation des capacités propres de la console. Le HD Rumble a posé quelques difficultés à certains développeurs (on se souvient du bug de Snake Pass par exemple), les capacités tactiles ne sont pas toujours exploitées. Mais cela passe, car pouvoir jouer n’importe où reste le meilleur ambassadeur de la console.Là où cela coince un peu, c’est que derrière le discours d’une architecture de développement très optimisée, il reste la prise en compte d’une puissance qui reste faible, notamment en mode nomade. Et selon les jeux, ça ne passe pas sans une grosse optimisation. Tout le monde n’a pas obligatoirement le talent de porter un Doom sur Switch, on a vu les problèmes rencontrés pour RIME, les concessions à fournir sont plus ou moins importantes suivant les titres. Si en 2018, cela devrait toujours passer, et on compte aussi sur la maîtrise des développeurs qui sauront mieux dompter par expérience la console, il y aura tôt ou tard un fossé technologique entre les monstres PC et autres consoles, et cela va se bousculer côté smartphone également.C’est la famille 3DS qui a le plus à craindre car certains titres qui lui étaient clairement liés au départ commencent à sortir sur mobile, parfois avant même de sortir sur la console Nintendo. C’est Level-5, allié de poids, qui a commencé à faire défaut à Nintendo : le dernier Layton mettant en avant les aventures de la fille du professeur est sorti sur mobile, d’autres titres suivent ce pas et The Pokémon Company n’a pas caché qu’elle était à la base plus intéressée par sortir des titres sur mobile que sur Switch.Si aujourd’hui The Pokémon Company rentre dans le rang en annonçant un nouveau titre Pokémon sur Switch, elle ne cesse de mettre en avant son jeu Pokémon Go comme le succès du groupe et son avenir.La Switch capitalise pour le moment sur ce mix mi-jeu smartphone par ses capacités tactiles et portables et mi-console de salon avec son dock, ses cartouches et surtout ses incroyables manettes que lui envie le monde smartphone. Mais la console est déjà moins puissante que certains smartphones haut-de gamme, ne permet pas de passer ses appels téléphoniques, n’est pas multimédia (pas de lecteur de musique, pas de lecture vidéo), elle ne freinera donc en rien le passage des jeunes vers le smartphone et n’est pas sûr de les conserver au regard des nombreux jeux free-to-play qui les attirent. Car si Nintendo a fait ses premiers pas sur le marché mobile et compte bien renforcer sa présence en 2018, ses succès restent modestes par le choix d’options financières qui sont loin d’avoir permis de capitaliser de grosses sommes, l’exemple de Super Mario Run restant dans les mémoires avec son ticket d’entrée à 9,99 €.En 2011, Satoru Iwata ne voulait pas entendre parler de mobile, en 2018 Kimishima a bien du mal à évoquer l’ouverture de la console à d’autres médias. C’est ce qui frappe et certains ont des mots très durs rappelant les hésitations de l’ancien président. Selon eux, Nintendo a failli couler par le manque de vision d’Iwata par rapport au marché du smartphone. La Wii proposait des jeux simples « casual » et ceux-ci auraient pu être portés facilement sur le marché mobile, ce qui aurait permis à Nintendo de prendre les devants sur les désormais géants Tencent et même Apple qui avait lancé en 2007 son iPhone et qui impriment désormais sur le marché leurs desiderata.Pour ne pas avoir voulu prendre le chemin du mobile au bon moment et s’enfermer dans le concept intéressant mais limité de la Wii U (trop captive par rapport à sa base), Nintendo a plongé dans le rouge plusieurs années d’affilées, et s’est coupée de sa base. Aujourd’hui, malgré le succès de la Switch, elle doit combattre sur le marché console une PS4 extrêmement bien implantée (70,6 millions) et une Xbox One encore appréciée. Ces deux consoles sont plus anciennes, ont le support de tous les éditeurs tiers (en particulier Sony avec de larges exclusivités pour 2018 ) et face au monde PC, il y a un gap de puissance et de possibilités qui ne plaident pas en sa faveur. Il suffirait que Microsoft adapte sa table Surface aux jeux Xbox One avec un tarif intermédiaire pour commencer à poser de sérieux problèmes à Nintendo.Satoru Iwata reste un modèle car l’homme était aimable, accessible, passionné et compétent, malgré le ratage smartphone qui a failli obliger Nintendo à poser un genou à terre. La Switch annoncée peu avant son décès a relancé le groupe, mais sans dissiper les inquiétudes : que faire quand la puissance ne suivra plus ? Une question que l'on se posait déjà en 2009 quand on a vu les joueurs se détourner de la Wii au profit d'autres consoles HD.Comment va suivre le jeune public si Nintendo ne s’ouvre pas au multimédia de manière plus large. Nintendo semble vouloir croire que parce que sa console est d’abord une console de jeux, le public continuera à l’acheter parallèlement à d’autres achats permettant de faire tout ce que Nintendo ne propose pas sur sa console. Sans conseiller à Nintendo de proposer un appareil tout en un, il est urgent que durant cette année 2018, la firme se positionne clairement et fixe un calendrier précis sur la date d’apparition des options souhaitées par le public. Sans cela, Nintendo court le risque à nouveau de se faire distancer et de ne plus avoir de nouvelles cartes à ressortir pour rebondir.Si le titre peut paraître un peu dur, ne nous trompons pas. Nintendo surfe sur la vague des souvenirs des trentenaires et plus, et a pu capitaliser sur la mini-nes et la mini-snes. Elle devrait pouvoir encore compter sur le capital sympathie de la Nintendo 64 et peut-être du Game Boy. Mais après ? Après, on va tomber sur les époques où les souvenirs d’enfance ont beaucoup plus été marqués par la Playstation ou la Xbox. La firme doit donc être vigilante sur la gestion de son capital ancien : la demande est très forte pour une console virtuelle sur Switch et proposer de vieux titres arcades via la société Hamster n’est pas vraiment ce qui est le plus attendu. Il y a une très grosse attente pour pouvoir jouer aux anciens jeux sur la Switch, en particulier Nintendo 64 et GameCube, et pour le moment, la console virtuelle a brillé par son absence, y compris dans les derniers propos du président Kimishima il y a quelques jours.Nintendo s’appuie sur les mêmes franchises depuis plusieurs années et ses dernières prestations ont marqué le pas. Entre un Mario Party : Top 100 qui n’arrive pas à convaincre tout le monde et sortant sur 3DS alors qu’il faudrait au moins en avoir un sur Switch, un Kirby ou un Yoshi qui peine à se renouveler, Nintendo aurait grand besoin de faire revenir certaines anciennes gloires rangées dans les placards depuis bien longtemps et de poursuivre le travail sur de nouvelles IP.Koizumi, les développeurs de Splatoon 2 et les développeurs d’Arms peuvent en effet apporter cette pincée de rêve qui fait instantanément accrocher le public à Nintendo. Zelda a su se renouveler pour un épisode magnifique. Metroid 4 arrivera-t-il à faire de même ce tour de force ? Nintendo arrivera-t-elle à renouveler Animal Crossing sur Switch alors que les derniers épisodes patinent un peu depuis New Leaf ?