Disponible depuis quelques temps en Amérique du Nord, le nouveau service de jeu dans le nuage est désormais disponible en Europe, avec une bêta publique gratuite.La résolution maximale serait de 1080P pour 60 images par seconde. Une connexion de 25Mbps (3 Mo/s) serait nécessaire, mais le constructeur recommande 50Mbps (6 Mo/s) pour ne pas monopoliser complètement votre ligne. Le tout pour 9.99€ par mois.Bien sûr, il faut disposer d'un PC ou d'un Mac. Et pour l'heure, vous pourrez jouer à des jeux Steam et Uplay.

