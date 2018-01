Bon ça y est merci les soldes et la FNAC (pour info habitant à proximité du luxembourg les soldes sont dispo depuis le 2) il reste encore 66 pièces 2900 au lieu de 4500 euros du coup j'ai ce bouzin qui arrive chez moi bientôt...Alors sera branché dessus pour l'instant un pc avec une gtx1080, une ps4 pro, une switch et actuellement j'ai encore une one ma question est de savoir s'il faudrait que j'upgrade ma one pour une one s pour le lecteur bluray 4k ou vers une X sachant que j'ai déjà tous les gros jeux actuels sur pc en 4k...N'ayant pas trop suivi du coup l'actu sur la one X quels sont les jeux qui vont arriver (même multi sachant que je privilégie le pc en principe) ? (sauf sea of thief qui me fait ni chaud ni froid)Donc en gros craquer pour la one x ou attendre un peu....Merci d'éviter une guerre nucléaire.