Voici une Rumeur autour de la 3DS et de la Nintendo Switch :Ce Nintendo direct serait à nouveau présenté par Koizumi. Il aurait lieu mercredi après-midi en Occident et jeudi matin au Japon (16h PST, 19h HNE, 9h JST). Il commencerait par les jeux 3DS, puis par la stratégie en ligne et la console virtuelle de Nintendo. Ensuite, il présenterait les jeux Nintendo Switch. Ce Nintendo Direct se focaliserait sur les jeux sortant de janvier à mai. Plus précisément sur 3DS :- Kirby Battle Royale- Fire Emblem Warriors DLC (Nouveau personnage gratuit)- Dillion’s Rolling Western : The Dead Heat Breakers- BoxBoy Collection- Radiant Historia : Perfect Chronology- Shin Megami Tensei : Strange Journey Redux- The Alliance Alive- Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive AgePour le Nintendo Online :- Gratuit sur 3DS- La mise à jour du système 5.0 inclurait les dossiers et les applications de streaming. Il serait également ajouter un magasin de thèmes où vous pouvez acheter des thèmes Premium.- La console virtuelle serait disponible à la fin du Nintendo Direct. Les premiers titres seraient juste des jeux NES et SNES. Les premiers jeux seraient Super Mario Bros, Super Mario World, Mario Kart, The Legend of Zelda : A Link to the Past. Nintendo annoncerait également les titres GBC et GBA plus tard comme Mother 3 et Metroid Fusion. Puis les titres N64 arriveraient en été et les jeux Game Cube et Wii à la fin de l'année.Enfin, pour la Nintendo Switch :- Kirby Star Allies- Mega Man Legacy Collection 1 & 2 & X Collection- Lost Sphear- Dragon Quest Builders- Bayonetta 1 & 2- The Wonderful 101 for Nintendo Switch- Fe- Nindies : Furi, Super Meat Boy, the Escapists 2...- Travis Strikes Again : No More Heroes- Yoshi- Pro Evolution Soccer 2018- Wolfenstein 2 : The New Colossus- Travelers of Mana (nouveau nom du jeu Project Octopath Traveler)- Fire Emblem JudgmentNe serait pas présent cependant :- Pas d’information sur le online payant de la Nintendo Switch- Super Smash Bros. for Nintendo Switch- Metroid Prime 4 (prévu pour 2019 et développé par Next Level Games)- Bayonetta 3- Super Mario Maker Deluxe- Animal Crossing for Nintendo Switch- Le jeu de Retro StudioTous les titres sortiraient au plus tard en mai, avant l'E3 2018. Il y aurait d'autres surprises plus proches de l'E3 2018 comme le nouveau Mario Golf (Camelot), le nouveau Mario & Luigi (AlphaDream), le nouveau Mario vs Donkey Kong (NST), le prochain Animal Crossing (EAD) et Pikmin 4 (EAD) entre autres...Source : https://www.gamefaqs.com/boards/189706-nintendo-switch/76179500