Voici une Information concernant le jeu Bayonetta 2 sur Nintendo Switch :Le site officiel de Nintendo UK nous donne plus de détails sur cett version :- Mode Tag Climax : Permet d'affronter des vagues d'ennemis avec un autre joueur en mode local ou multijoueurs en ligne. Pour c dernier, chaque joueur doit posséder un exemplaire du jeu.- Mode Amiibo : Permet de débloquer des costumes à l'effigie de personnages emblématiques Nintendo. A noter qu'à l'image du jeu Super Mario Odyssey, ces costumes peuvent se débloquer en avançant normalement dans le jeu.Pour rappel, cette version sortira le 16 février prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/299133-bayonetta-2-on-switch-more-specific-details-on-tag-climax-mode

posted the 01/08/2018 at 09:48 PM by link49