Bonsoir à tous, alors je voudrais vous faire part d'un détail et une idée des futurs dlc.

Actuellement dragon ball fighters accueille 23 personnages, ces 23 personnages retrace entièrement la saga Dragon ball passant par Dragon ball z et Dragon ball super et retrace tout les arcs de Dragon Ball z.(sauf Vegeto)

Arc system works n'a pas fait les choses au hasard, ils gèrent vraiment, ça fait plaisir de voir un résultat aussi bien fait, ils ont bien retranscrit le manga et l'anime.

Maintenant parlons des futurs Dlc du jeux.

Je pense que si tout les personnages du jeux sont les personnages de chaque arcs de dbz et dbs alors les futurs dlc seront certainement des personnage issu des oav dragon ball qui seront peut être :

Bardock : C'est comme même le père de Goku et il peut être intéressant à jouer.

Tapion : un personnage assez stylé et aussi intéressant, il pourra avoir sa technique à l'épée et ca flûte.

Broly : Et oui comme même Broly et ca puissance de super sayen légendaire.

Gogeta : ça serait un plaisir d'avoir Gogeta si il y a Broly, Gogeta ne sera pas en trop !



Et vous quels perso voulez vous ? En Dlc ou pas ?

Sur ce voilà mes petites idées sur le jeux.

Je vous souhaite une bonne soirée à tous.