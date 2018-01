Tous est dans le titre, et je vient apporter une preuve.



Selon vgchartz, il se serait vendu 8096 switch en France la semaine précédent la sortie de super mario odissey. Jusqu'ici rien d'anormal.



Mais le plus surprenant, c'est que durant la sortie de super mario odissey, il c'est vendu encore une fois selon vgchartz 8096 switch en France...



Oui, pas 8095, pas 8097 mais bien 8096 exemplaire comme avant le lancement de super mario odissey...



Je rajouterai qu'il y avait un pack super mario odyssey + switch en vente le même jour...



Donc selon les analyses très poussé venant des marabo... heu des mecs très bien placé dans le milieu, la sortie de mario odissey a eu aucun effet en France...



Et on va exclure l'idée que la switch est était en rupture total pendant cette semaine et avant, car d'après beaucoup de monde ici, la switch est disponible partout en France...





Donc comment voulez vous, pouvez vous prendre encore ce site put a clic au sérieux plus de 30 seconde????



http://www.vgchartz.com/weekly/43030/France/ />

http://www.vgchartz.com/weekly/43037/France/