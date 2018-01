Je vous propose ici un condensé de mon test de LEGO Marvel Super Heroes 2, mais si cela vous intéresse, le test est disponible dans on intégralité sur mon blog perso :Chronopolis… Telle est l’endroit où le vilain Kang a emprisonné divers quartiers issus de diverses époques et de différentes dimensions. Rien ne va plus et de ce fait les super-héros entrent en scène pour tout remettre dans l’ordre. Tout démarre avec les Gardiens de la Galaxie, leur aide est requise par Nova Prime afin d'aider les citoyens en danger face à la menace du grand Kang. Et alors que les Gardiens réussissaient leur mission, Kang décida de pimenter un peu son plan en envoyant Eson le Chercheur, un Céleste (pour ceux qui ne connaissent pas c’est une sorte de robot géant). Un combat de taille les attend alors !Dans LEGO Marvel Super Heroes 2, on se retrouve à parcourir une vingtaine de chapitres, tous bien distincts les uns des autres : Manhattan, l'Égypte, Hydra, l'Anglettre Médiévale, Lémuria, K'un Lun et bien d'autres. Les niveaux parcourus sont dans un premier temps limités en surface de jeu, des barrières bloquant certains accès. Mais une fois le chapitre terminé, le niveau est davantage ouvert, tel un « open world », un peu comme les autres opus issus de la licence LEGO. D’emblée, on peut dire que ce volet n’évolue pas des masses dans son concept, mais on peut ajouter que c’est aussi ce que l’on peut apprécier car la formule fonctionne parfaitement. Le fun est toujours bien présent, d’autant plus quand on y joue à 2 ! Alors faites-vous plaisir en immortalisant vos meilleurs instants de jeu grâce à la capture vidéo que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux.Bien que le premier chapitre démarre fort avec les Gardiens de la Galaxie, j’ai apprécié par la suite découvrir d’autres personnages bien moins connus que les traditionnels Avengers ou autres héros emblématiques Marvel. On alterne donc entre différents environnements/dimensions, ce qui nous offre un level design bien diversifié. La conception des niveaux est bien détaillée, le rendu visuel toujours aussi accrocheur. On apprécie le fait d’évoluer au travers de nombreux personnages, d’user de leur pouvoirs. Les mécaniques de gameplay sont elles aussi bien variées, chaque héros disposant donc de ses spécialités et on aura forcément une préférence pour tel ou tel personnage. On apprécie les quelques QTE (Quick Time Events) ici présentes ajoutant leur dose d’action et d'immersion.J’évoquais le fait de pouvoir jouer à 2 dans le mode Histoire, mais LEGO Marvel Super Heroes 2 propose aussi 2 modes de jeu jouables en multijoueur et ce jusqu’à 4 ! Pour le premier mode "Faute d’Accord", il faut capturer des territoires en recouvrant une certaine surface avec de la peinture avant la fin du temps imposé, mode qui n’est pas sans rappeler la licence Splatoon. Dans le second mode "Capture de Pierres d’Infinité" il faut ramasser le plus de pierres possibles afin d’atteindre le plus grand score.C’est l’une des forces de cette licence, réussir à conserver un certain humour malgré les différents univers proposés. On peut aussi soulever que divers DLC sont disponibles à l’achat si vous souhaitez vous élargir à d’autre horizons avec notamment Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Black Panther classique, Doctor Strange, Les Maîtres du mal, Explorateurs Avengers, Aventuriers Avengers ou encore Thunderbolts et le récent pack de personnages Champions.