C'est lors du CES 2018 que le constructeur ASUS a annoncé ce moniteur BFGD, Big (Fucking) Format Gaming Display. Bien évidemment, il s'agit d'un écran 4K, compatible HDR et incorporera la technologie Nvidia G-Sync et un Shield. Le tout avec une latence de 1ms et un taux de rafraichissement de 120Hz. Seul inconnu, le très douloureux, le prix.Pour moi qui utilise mon téléviseur que pour jouer, je trouve ce moniteur très intéressant. A quand ce genre de moniteur sans G-sync/Freesync puisque non compatible avec nos chères consoles (pour le moment) ?Par contre, ceux qui vont jouer avec ça sur un bureau