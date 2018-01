Autre

YoElle a tout pour intégrer la distribution de Dragon Ball FighterZ.Le plus important c'est un personnage féminin. En 2018 les femmes sont désormais à la mode. Brianne de Château.Ensuite je pense honnêtement qu'elle a plus de techniques que Goku et Gohan réunis. Avec son "Pretty Canon", "Pretty Love Machine Gun" , défoncer les ennemis comme les roues squelettes dans les Souls, envouter ses adversaires avec le pouvoir de l'amour, son arc etc etc...Deux transformations.Ses deux amies qui peuvent intervenir pour faire une attaque spéciale cordonnée comme avec Zamasu et Black Goku.Design à tomber par terre. Franchement elle a tout. Puis il ne faut pas oublier que niveau puissance elle aurait pulvérisé Goku période Namek en voyant les combats.RibrianneC'est obligatoire qu'elle sera dans la distribution finale (DLC)