Le jeu d’aventure de Bethesda, compte désormais un artbook officiel, Fallout 4 : Imaginer l’Apocalypse…



Vendu à plus de 23 millions d’exemplaires Fallout 4 se devait d’avoir son artbook pour les 20 ans de la licence. Édité par Mana Books, l’opus se découpe en 8 chapitres, exclusivement dédiés aux graphismes. Il propose de belles introductions, quelque 1 500 croquis, travaux préparatoires et story-boards exclusifs et cerise sur le gâteau : de nombreuses illustrations publicitaires. On y découvre en détail les évolutions des croquis sur l’univers du jeu vidéo, avec ces petits ajouts faisant toute sa richesse.



Malgré les anecdotes inédites d’artistes et de développeurs, on aurait aimé trouver plus de petits détails explicatifs sur chaque croquis. En effet, les textes manquent un peu, notamment sur le pourquoi des évolutions, même si les illustrations parlent généralement d’elles même. L’ensemble se parcoure donc facilement et les amoureux du jeux y trouveront largement leur compte. Ses 368 pages donnent grandement envie de se replonger dans l’aventure !



Fallout 4 : Imaginer l’Apocalypse demeure un bel ouvrage qui sera du plus bel effet sur une étagère de la station-service Red Rocket, au milieu de vos autres trésors !