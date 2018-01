Salut tout le monde,Aujourd'hui je vous propose de revenir sur le multi de Titanfall 2, un jeu qui est malheureusement pour lui passé un peu inaperçu nottament a cause de sa date de sortie (entre Battlefield 1 et Infinite Warfare) mais qui est loin d'être mauvaisMerci de partager les frérots

posted the 01/08/2018 at 04:17 PM by koopaskill