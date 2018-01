Encore une possible fuite d', cette fois, on la doit au site, qui estchez, a posté l'image plus haut sur son compte. Cela date d'un mois mais l'image commence seulement à se rependre sur le reste d'internet.précise que cela fait partie d'un « projet à venir non dévoilé », fort probable que cela concernevu que le monsieur y travaille mais n'écartons pas la possibilité d'un projet n'ayant aucun rapport avec la fameuse boite française, un peu comme le jeupourtant concocté parOn peut y voir un univers dystopique qui a l'air de prendre place dans un Japon futuriste, vu les caractères visibles sur les bannières. Les caractères pourraient être traduits par « fusée », « incendie » ou « flèche de feu » selon des personnes connaissant le japonais. Moi, j'y connais rien donc si les spécialistes du coin pourraient corriger cela si ça signifie autre chose, ce ne serait pas de refus !En tout cas, le concept art est stylé, bien curieux de découvrir le projet derrière... Annonce à l'E3 2018 ? Réponse dans les mois à venir !Dans ma hâte et ma joie, j'ai raté une information de taille sur la pagede l'artiste : le projet ne concerne pas du toutselon, c'est donc la seconde option citée plus haut qui est juste.Hélas ? Peut-être que non, après tout, l'image reste dans tous les cas très intéressante et nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise.En tout cas, désolé à ceux qui imaginaient déjà de possibles nouveauxet j'en passe, je ferai plus attention à partir de maintenant !