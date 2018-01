Jeux Video

ça vient de 4 chanRelayé par le PS Universe.Attention, accroche toi à tes burnes.- Episode 1 se termine avec le vol du Tiny Bronco.- Episode 2 se termine avec le retour à Midgard.- Episode 3 pour le final, forcément.- Mixe entre map ouverte et coté old-school : lorsque vous quittez une ville, votre vitesse de déplacement augmente et la caméra dézoom.- La moto sera utilisable sur la map.- Quelques modifications dans le placement et l'architecture des zones : Midgard est par exemple beaucoup plus grand que dans l'original.- Nouvelles Materias (type eau et vent)- Le lien avec le LORE de FFVII (genre Genesis) se fera uniquement dans le cadre de dialogues optionnels à débloquer.(ouais, c'est là que ça part en couille- Version alternative de FFXV- Pourrait être une sorte de rêve de Noctis (prétexte quoi)- Réutilisation des éléments inutilisés, comme pouvoir visiter Insomnia, Tenebrae et Gralea.- Retour de Stella (ouais ouais- Système de Gambit pour les autres membres de l'équipe.- Nouvelles invocs comme Odin, Alexander et les Chevaliers de la Table Ronde (Bon...ça ressemble vachement à un fantasme de fanboy donc je préfère pas trop y....Oh c'est pas fini !- FFXVI reprendrait un univers steampunk. Le perso principal serait une jeune fille.- FFXVII sera un MMO, comme le XI et le XIV.Well.N'empêche, l'air con si tout s'avère vrai