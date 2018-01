existe sur PS4/PC/Switch



quasiment tout ce qui fait le charme d’Advance Wars ne se retrouve pas dans Tiny Metal.

Fort dommage pour un jeu censé lui rendre hommage. Narration lourde au possible, missions répétitives à souhait, gameplay mou, animation sèche et rendu 3D sans âme : le jeu d’AREA35 n’a pas grand-chose pour lui si ce n’est une prise en main rapide et le fait d’occuper le terrain du tactical au tour par tour, tout simplement. Si l’on ajoute à cela l’absence de multijoueur au lancement, on se retrouve en face d’une coquille vide, fade et vite oubliée. À vingt-cinq euros le ticket d’entrée sur le champ de bataille, on conseille donc aux amateurs de stratégie militaire tendance japanim' de jouer les pacifistes pour le moment, et d’attendre de voir ce que donne WarGroove.Les PlusDoublages japonais agréables à l'oreilleQuelques rares bonnes idées de game designFacile de prise en mainLes MoinsScénario et narration lourdinguesManque de variété des types d'unités et de missionsPas de dangers environnementauxVisuels 3D relativement quelconquesCaméras mal penséesPlusieurs bonnes idées d'Advance Wars absentesGameplay trop mollassonPas de multijoueur (au lancement)Aucun éditeur de niveaux