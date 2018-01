Un point qui me semble important lorsqu on evoque les ventes de consoles.

On ne tient jamais compte de celles qui ne sont plus en circulation car HS. Par exemple les ps4 fat, y en a des tonnes a la decharge. Idem sur les One fat je suppose.

Ainsi, comparer les ventes Hardware cumulées n'est pas le meilleur indicateur pour connaitre la "dynamique" du marché pour une machine donnée.

Seul les comparaisons de ventes software ont un sens pour savoir si une console a le vent en poupe ou ... non.

En regardant les ventes Soft mondiales, on voit que la ps4 domine largement mais que la One n'est pas si larguée (rapport 1 sur 2 environ) ce qui reste hoborable.

Voilà. Article assez inutile mais il fallait que je le dise !!

Ca me rappelle l'époque ou toutes les 360 fat lâchaient les unes après les autres mais on les compte quand même dans les total LTD.