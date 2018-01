Voici le Top allant du 01 au 07 janvier 2018 d’après Chart-Track :Et si vous voulez voir le Classement avec les Ventes par Editions séparées, c’est ici :Le jeu Assassin’s Creed Origins reste stable, Super Mario Odyssey perd deux places, Wolfenstein 2 : The New Colossus perd aussi deux places, Forza Motorport 7 gagne dix places, Mario + Rabbids Kingdom Battle perd quatre places, Forza Horizon 3 reste stable, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy gagne trois places, Mario Kart 8 Deluxe perd trois places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild gagne une place, Grand Theft Auto V gagne deux places, Splatoon 2 reste stable, Fallout 4 gagne quatre places, 1-2-Switch gagne une place et Uncharted : The Lost Legacy gagne deux places…Source : http://www.chart-track.co.uk/index.jsp?c=p/software/uk/latest/index_test.jsp&ct=110015/