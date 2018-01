Avec les arrivées de :Axiom VergeOwlboyShantae: Half-Genie HeroOvercookedYoku's IslandWormd W. M. D.Azure Striker Gunvolt: Striker PackRocket LeagueThe Count LucanorSlain: Back from HellVoezWonder Boy: The Dragon's TrapIl y aura déjà de quoi faire. Si on pouvait ajouter à ceux-là une poignée d'autres titres qui ont marqué 2017, on ne dirait pas non.En attendant de savoir si Golf Story et Stardew Valley bénéficieront du même traitement, c'estqui devrait avoir le privilège de revenir dans un format physique d'ici quelques mois. En effet, l'organisme de classification allemand ( USK ) liste le titre dans ses fichiers, en nommant Rising Star Games à l'édition.