Redout: Lightspeed se met à jour sur Xbox One X depuis quelques semaines. Cette mise à jour était censée faire tourner le jeu en 4K dynamique et en 60fps. Digital Foundry teste le jeu et accuse celui-ci de ne pas être en 4K (disent que le jeu tourne uniquement en 1080p) et de ne pas tourner en 60fps. L'histoire ne s'arrête pas là. Les joueurs sont furieux et vont jusqu'à insulter le studio...



Le studio 34 Big Things tient à s'expliquer vis-à-vis de ce bad buzz, injustifié d'après eux :



Le plus beau moment d'un samedi nuageux ? Se réveiller face à une shitstorm (je vous épargne la traduction) qui fait rage sur vous, basée sur ce que nous pouvons appeler une analyse technique incompétente au mieux, de fausses nouvelles au pire.



Digital Foundry a pu être une source compétente d'informations techniques dans le passé, mais il se pourrait que le site soit en train de prendre le chemin du putaclic. Ils viennent de publier une vidéo sur notre jeu, Redout, dans laquelle ils parlent des performances, du framerate et de la résolution sur Xbox One X, en mentionnant encore et encore que Redout affiche un rendu 1080p pour la version Xbox One X.



C'est un mensonge pur et simple. La Xbox One X a reçu une mise à jour pour améliorer le titre il y a quelques semaines, qui apporte un rendu 4K avec une résolution dynamique pour tout le monde (propriétaire ou non de TV 4K). Plus précisément, nous avons réussi à faire passer la résolution entre 90% et 50% du 4K natif, ce qui signifie que la résolution va de la limite supérieure de 3456x1944 à la limite inférieure de 1920x1080 (confirmé également par VG Tech). Plus de détails techniques à ce sujet suivront dans les prochains jours, quand tout le monde sera de retour des vacances. Mais en attendant, nous allons le préciser : ce n'est pas en 1080p.



Comme beaucoup d'utilisateurs l'ont rapporté, il y a encore quelques hoquets sur le framerate où le jeu ne peut pas maintenir la cadence de 60 images par seconde et descend significativement en dessous du seuil de 45+, ce qui est un problème dont sommes conscients et très désolé. Cela se produit plus fréquemment lorsque de nombreux adversaires IA sont pris en compte, alors qu'il est presque inexistant sur les time attack, les courses solo et les courses avec peu d'adversaires. Nous sommes conscients de ces problèmes et nous continuerons d'y travailler le plus longtemps possible.



Mais dire que Redout est en 1080p est faux. Ceci, combiné au fait que certains joueurs semblent très sensibles aux performances Xbox One vs PS4, a provoqué une pluie de commentaires négatifs sur nos têtes, tous basés sur des informations erronées.



Nous étudions actuellement diverses façons de défendre notre image publique. Non seulement parce que nous n'aimons pas être qualifiés de paresseux ou d'incompétents gratuitement, mais aussi pour envoyer un message aux acteurs et à l'industrie. Les développeurs de jeux vidéo (indies en particulier) sont parmi les gens les plus travailleurs, au point que le burnout est fréquent dans ce milieu. Vraiment, arrêtez de les insulter de paresseux aux premières chutes de framerate. Et n'inventez pas d'excuses pour les traiter de paresseux. Ok ? Je vous remercie.



