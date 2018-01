Les Plus

Faire et défaire, c’est toujours s’amuser avec Opus Magnum, probablement le jeu le plus universel et le plus séduisant de la collection Zachtronics. Ne laissez pas ses gifs animés et son apparente complexité vous intimider : Zach Barth accouche ici d’une machinerie hautement accessible, qui enseigne en douceur ses quelques règles immuables et vous laisse ensuite aborder les choses à votre manière, sans jamais brider la créativité. La seule chose qui empêche aujourd’hui ce plumitif de décréter que le studio termine avec Opus Magnum sa quête du parfait puzzle game à solution libre, c’est la peur légitime d’avoir l’air con l’an prochain si ce cher Zach nous sort un truc encore plus pur et ciselé de son chapeau. En attendant,Règles simples, possibilités infiniesL'export en GIF, imparableLiberté maximum pour créativité débridéeLes créations des autresSteam Workshop déjà bien rempliLe plus accessible des ZachtronicsLes super-puzzles du JournalVF incluseOn a beau se creuser, on ne voit pas trop